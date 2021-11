Richte an paar liebe Worte an Deine Putzfrau

Sind wir mal ehrlich: Wir oft nehmen wir es für selbstverständlich, dass – egal, wo wir hingehen – oft alles blitzblank ist? Und wie selten stellen wir uns die Frage: Wem habe ich das zu verdanken? Was für viele von uns normal ist, bedeutet für andere Knochenarbeit im Hintergrund, die nur selten ein Danke bekommt. Das wollen wir am Montag, zum internationalen Tag der Putzfrau ändern.

Ist an Deinem Arbeitsplatz eine besonders engagierte Reinigungskraft tätig, mit der Du Dich auch öfters mal nett unterhältst? Oder hast Du vielleicht eine Haushaltshilfe eingestellt, die Dir mit ihrer harten Arbeit das Leben ungemein erleichtert? Dann erzähle uns doch eine lustige oder vielleicht rührende Anekdote, die Du mit diesem Menschen in Verbindung bringst. Schreibe uns dafür einfach eine Mail an community@lessentiel.lu. Wir werden uns am Montag die schönsten Geschichten rauspicken, um die Reinungskräfte des Großherzogtums zu ehren.

