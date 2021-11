Zeige uns Deinen Adventskranz

Das vergangene Wochenende hat in vielen Haushalten offiziell die Weihnachtszeit eingeläutet. Am Sonntag war der erste Advent – Zeit also, die erste Kerze vom Adventskranz anzuzünden, es sich bei einem Glühwein oder einer heißen Schokolade gemütlich zu machen und vielleicht hast Du ja sogar schon Deinen Christbaum aufgestellt.

Wir wollen mit Deiner Hilfe ein wenig Licht in die düsteren Tage bringen. Wenn auch die den Weihnachtskitsch über alles liebst und Deine Wohnung inzwischen Santas Spielzeugfabrik ähnlich sieht, dann her mit den Schnappschüssen. Diesmal konzentrieren wir uns aber erstmal nur auf die Adventskränze.

Schicke uns ein Foto Deines Kranzen per E-Mail an community@lessentiel.lu.

