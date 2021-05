Das sind die besten Burger-​​Läden der Welt

Ein gebratenes Hackfleisch-Plätzchen, eingeklemmt zwischen zwei Brötchen, vielleicht ein bisschen Ketchup, Gurken, Tomaten oder Zwiebeln – Burger sind eine simple Angelegenheit. Doch von kaum einem Gericht gibt es dermaßen viele Abwandlungen und Variationen. Außerdem sind Hamburger in der ganzen Gesellschaft beliebt: Man findet sie beim Imbiss vor der Baustelle, aber genauso in der Sterne-Gastronomie.

Auch Landesgrenzen interessieren Burger nicht – es gibt sie in Neuseeland, in Mexiko City und genauso in der Gourmet-Haupstadt Paris. Das Reisemagazin National Geographic hat seine Reise-Journalisten nach ihren besten Burger-Erfahrungen rund um den Globus gefragt.





Amsterdam The Butcher

2012 eröffnete die erste Filiale von The Butcher in Amsterdam. Die Burger kamen so gut an, dass es heute allein dort sechs Filialen gibt, außerdem hat The Butcher Ableger auf Ibiza, in Dubai und Berlin. Auf der Karte stehen 17 Variationen von Burgern aus Aberdeen-Angus-Rindfleisch, das Brötchen ist im Brioche-Stil gebacken und die Saucen sind hausgemacht.

Paris Blend Hamburger

Spitzenkoch Victor Garnier von Blend Hamburger wollte den besten Burger der Welt kreieren. Das ist in Paris, wo es die meisten Sterne-Restaurants der Welt gibt, schon fast eine Pflicht. Also hackt er sein Fleisch von Hand, backt die Hamburger-Brötchen täglich frisch und macht sogar das Ketchup selber. Auch seine Süßkartoffel-Pommes mit Knoblauch-Dip sind eine Versuchung wert. Nun können wir nur noch hoffen, dass wir bald wieder in die Stadt der Burger, pardon, der Liebe reisen dürfen.

London Honest Burger

Die Burger-Brater des Londoner Restaurants Honest Burger packen nicht nur beste lokale Zutaten, wie 15 Monate gereiften englischen Cheddar, in ihre Kreationen, sie orientieren sich auch an den Jahreszeiten. So ist zum Beispiel im Spring 2.0 (im Bild oben zu sehen) wilder Knoblauch drin, der nur im Frühling in England wächst.

Berlin The Bird

In Berlin Prenzlauerberg kannst du dir die wohl größten Burger der deutschen Hauptstadt schnappen. The Bird brät nämlich Patties, die stolze 250 Gramm wiegen, und veredelt die Burger mit frischen und kreativen Zutaten wie Pilzen oder frittierten Zucchetti. Außerdem kannst du die Garstufe von blutig bis durch nach deinem Geschmack wählen.

Madrid Alfredo's Barbacoa

Wenn Gäste seit über 40 Jahren für einen Burger Schlange stehen, ist das bereits schon eine Auszeichnung. Und tatsächlich schmecken die Hamburger von Alfred Gradus in seinem Lokal Alfredo’s Barbacoa in Madrid dank seiner hochwertigen Zutaten und der oldschoolig hausgemachten BBQ-Sauce absolut großartig.

Mexico City We love Burgers

Im We love Burgers in Mexico City brutzeln sie recht eigensinnige Kreationen, wie den French Dip mit Roastbeef und karamellisierten Zwiebeln mit einer dicken Scheibe geschmolzenem Schweizer Käse. Doch die Hamburger schmecken so gut, dass sie einen Besuch wert sind. Falls dir der Sinn nach einem anderen Gericht steht, sind auch Hot Dogs, Fries mit verschiedensten Toppings und auch Frühstück im Angebot.

Montreal Uni Burger

Burger-Liebhaberinnen und -Liebhaber kürten die Hamburger der kanadischen Kette Uniburger zu den besten des Landes. Die ziemlich klassischen Kreationen gibt es übrigens auch in Berlin.

USA In-N-Out-Burger

Das Erfolgsrezept von In-N-Out, den es bis auf wenige Ausnahmen nur in Kalifornien gibt, liegt wohl in der Einfachheit. Die Burger sind unaufgeregt und sehr klassisch, dafür immer frisch zubereitet und die Haus-Sauce ist legendär. Ein besonderes Merkmal ist das Secret Menu, mit welchem Kenner das äußerst übersichtliche Menü um zahlreiche Varianten erweitern können.

Außerdem ist es vielleicht auch einfach der Vibe, der In-N-Out so besonders macht, denn nirgendwo kann man Hamburger so stilecht genießen, wie unter den Palmen Kaliforniens.

New York Shake Shack

Shake Shack, die Burger-Kette aus New York (mittlerweile in den ganzen USA) brät kleine Burger, was den Vorteil hat, dass man mehrere auf einmal probieren kann. Die Patties werden auf dem Grill gebraten und kommen in ein weiches Kartoffelbrötchen. So simpel – so gut. Shake Shack hat auch mehrere Ableger in England.

Neuseeland Fergburger

Fragt man Kunden – aber auch Medien wie CNN – so sind die Burger von Fergburger in Queenstown, Neuseeland, die besten der Welt. Vom Burger-Lokal gibt es weltweit nur ein einziges und obwohl sie 24 Stunden am Tag brutzeln, bilden sich immer lange Schlangen vor dem Restaurant.

Was ist eurer Meinung nach der beste Burger? Schreibt uns eure Favoriten!

(L'essentiel/Lucien Esseiva)