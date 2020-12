Inspirierende Bäume für Spät-​​Schmücker

Jede Menge Leser sind unserem Aufruf gefolgt und haben uns einen Blick in ihr weihnachtliches Wohnzimmer gestattet. Eins lässt sich sagen: Die Luxemburger sind kreativ, kein Baum ist wie der andere! Wir haben uns die 100 schönsten Fotos rausgesucht, vielleicht ist für den ein oder anderen noch eine neue Deko-Inspiration dabei.

Ob bezaubernde Fashion-Bäume, ein «unsichtbarer» Baum aus Kugeln oder ein ausgefallenes «Doctor Who»-Dekothema – für jeden Geschmack sollte sich etwas finden lassen. Auch der klassische Baum scheint noch viele Freunde zu haben. Ob in Rot oder Pastell, der Fantasie und Farbpalette sind keine Grenzen gesetzt. Selbst das Jahr 2020 findet sein eigenes Plätzchen in den Luxemburger Tannen. Also: Frohes Schmücken!

(L'essentiel)