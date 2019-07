«Ich liebe Frauen, aber geil machen mich Männer!»

Frage von Fabio (25) an Dr Sex: Ich bin verunsichert wegen meiner sexuellen Orientierung. Immer schon haben mich Männer sexuell mehr angezogen als Frauen. Trotzdem habe ich mich in der Pubertät und auch danach aber nur in Frauen verliebt und mit Frauen Sex gehabt. Bis vor kurzem war ich auch mit einer Frau in einer langjährigen Beziehung.

Beim Sex mit ihr dachte ich aber oft an Männer. Und auch wenn ich mich selbst befriedige, geschieht dies meist mit Schwulenpornos. Obwohl ich in meiner Beziehung glücklich war und meine Freundin noch liebe, habe ich Schluss gemacht – aus Angst, schwul zu sein, und wegen des schlechten Gewissens gegenüber meiner Freundin und mir.

Die Vorstellung, mit einem Mann eine Beziehung einzugehen, ist allerdings sehr befremdlich, ja fast schon bedrohlich für mich. Wo soll ich mich zuordnen ? Bin ich hetero-, bi- oder homosexuell? Hat eine Liebesbeziehung mit einer Frau eine Chance, wenn ich mich sexuell mehr von Männern angezogen fühle, auch wenn es nur gedanklich ist und ich keinen Sex mit Männern habe?

Antwort von Dr Sex

Lieber Fabio

Die Kategorisierung von menschlichem Verhalten ist oft ein etwas hilflos anmutender Versuche, die lebendige Wirklichkeit in ein theoretisches Konzept zu zwängen, um es so mess- und erklärbar zu machen. Die damit einhergehende Reduktion von komplexen physischen, psychischen, emotionalen und geistigen Vorgängen auf einen statistischen Mittelwert, kann dem von Menschen gelebten Leben niemals gerecht werden.

Wie Kinsey in den 50er-Jahren zeigte, ist die große Mehrheit der Männer und Frauen ein bisschen schwul beziehungsweise lesbisch. Es sind daher letztlich immer sehr subjektive Kriterien, die die scheinbare Eindeutigkeit schaffen und für einen einzelnen Menschen den Ausschlag geben, sich einer bestimmten sexuellen Orientierung zuzuordnen – also von sich zu sagen, er oder sie stehe auf Männer oder Frauen.

Ob ein Mensch hetero-, homo- oder bisexuell ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Allein die Tatsache, dass dich Männer sexuell erregen und Schwulenpornos anturnen, lässt nicht den Schluss zu, dass du homosexuell bist. Mindestens so relevant oder eben gar noch wichtiger sind deine emotionalen und sozialen Vorlieben. Also in wen du dich verliebst, mit wem du im Alltag und in der Freizeit gern zusammen bist und auch, was du insgesamt für einen Lebensstil pflegst.

Und diesbezüglich scheinst du dir ja genauso klar zu sein, wie du es hinsichtlich des Sex bist. Du darfst es daher ruhig bei dieser scheinbaren Unklarheit belassen und einfach mal das leben, was heute für dich stimmt. Ob du dich künftig eindeutig einer der erwähnten Kategorie zuordnen willst, darf dir heute egal sein, denn dies kannst du dir später auch noch überlegen.

Wichtig scheint mir jedoch, dass du deine Sex- und BeziehungspartnerInnen gleich von Anfang an über die Art, wie du im Moment leben willst, vollumfänglich ins Bild setzt. So wirst du zwar wohl bei der einen oder beim anderen abblitzen aber letztlich mit großer Wahrscheinlichkeit auf Menschen stoßen, die wie du damit umgehen können. Alles Gute!

