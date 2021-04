Zeige uns dein Terrassen-​​Starter-​​Pack

Noch bevor der Gesetzestext überhaupt gestimmt war, kursierten auf den sozialen Netzwerken die lustigsten Memes zur Wiederöffnung der Terrassen. Das Wetter hat es aber auch echt nicht gut mit dem Gastgewerbe gemeint. Mütze, dicke Schals, Wolldecken, Handschuhe und jede Menge Motivation durften weder gestern noch heute fehlen, wenn man sich tatsächlich zu denen zählen konnte, die noch einen Tisch bekommen haben.

Richtig harte Burschen lachen sich wahrscheinlich gerade in den Hipsterbart: Ein paar Getränke und schon ist die Kälte wieder Nebensache. Doch wer an so manchen Cafés und Restaurants passiert ist, dem dürfte aufgefallen sein, dass die Schichten an Textil bei Terrassenbesuchern durchaus zahlreich und bedacht ausgewählt wurden.

Da ihr alle ganz fleißig witzige Bildchen teilt und eure virtuellen Friends am ersten Terrassen-Besuch im Jahr 2021 teilhaben lasst, bitten wir euch, liebe Leser, diesen für viele lang ersehnten Moment auch mit uns zu teilen. Schickt uns ein Foto – gerne auch ein lustiges – von eurem ganz persönlichen Terrassen-Starter-Pack per E-Mail an community@lessentiel.lu. Cheers!

