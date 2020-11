So funktioniert Networking in Corona-​​Zeiten

Networking hat sich schon vor der Krise vermehrt auf Social Media ausgeweitet. Onlinekanäle sind für dein geschäftliches Networking inzwischen genauso wichtig geworden wie die Pflege von persönlichen Kontakten. Daher ist es wichtig, dass du dich nicht ausschließlich auf den physischen Austausch konzentrierst und vor allem die jetzige Zeit für den Ausbau deines Social-Media-Auftritts nutzt.

Vernetzungsapéros und Workshops vor Ort werden immer rarer, wodurch die Verlagerung in die Onlinewelt zurzeit zusätzlich beschleunigt wird. Wer digital noch nicht präsent ist, sollte das spätestens jetzt nachholen. Networking bleibt aber auch nach der Pandemie das A und O von erfolgreichen Unternehmern – und einen Ruf baut man ein Leben lang auf.

Onlineplattformen wie Linkedin oder Xing sind schon mal ein wichtiger Schritt, dich in der Geschäftswelt zu präsentieren. Hier kannst du dich mit anderen Berufstätigen verbinden, Inhalte teilen oder verschiedenen Onlinegruppen zu spezifischen Themen beitreten. Auch Twitter und Instagram eignen sich hervorragend als Networking-Plattformen. So kannst du bei Twitter beispielsweise die «Folge ich»-Liste erfolgreicher Branchenvertreter durchforsten oder Beiträge einsehen, welche den Followern gefallen haben.

Achte allerdings auch darauf, dass deine Netzwerkgröße deinen Ansprüchen und Zielsetzungen entspricht. Eine große Anzahl Follower vergrößert zwar deine Reichweite, mit einer wachsenden Menge an Kontakten werden die Beziehungen allerdings oberflächlicher. Hier kommt es vor allem darauf an, in welchem Bereich du tätig bist.

Engagement ist wichtig

Damit deine Beziehungen langfristig halten und sich dein Netzwerk nach Möglichkeit auch vergrößert, ist viel Engagement gefragt. Ansonsten läufst du Gefahr, dass du schnell mal in Vergessenheit gerätst. Denn du willst dich schließlich als aktiver und attraktiver Partner positionieren und auch aus der Maße herausstechen.

Ganz wichtig dabei: Networking ist ein Geben und Nehmen. Das heißt, du solltest dir zuallererst überlegen, was du zu bieten hast. Konkret wären das Talente, Fähigkeiten oder Expertisen, von denen andere profitieren können. Nutze die Zeit also, um diese Bereiche möglichst zu erweitern und dich auch persönlich weiterzuentwickeln. Gehe die Sache auch mit der nötigen Geduld an. Beim ersten Gespräch gleich nach einem Job zu fragen, wirkt unverschämt und berechnend.

So bist du optimal gewappnet, um dich auch nach der Krise wieder unter die Leute zu mischen. Denn gutes Networking bleibt auch in der heutigen Zeit eine ausgewogene Mixtur aus Online- und Offlinekontakten und: Es muss Spaß machen!

