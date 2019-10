«Er will nicht, dass ich ihn berühre!»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Frage von Lara (33) an Dr Sex: Ich bin nun bald ein Jahr mit meinem Partner zusammen. Am Anfang der Beziehung hatten wir einige Male Sex. Jedoch klappte es damit nicht. Ich hatte das Gefühl, er sei blockiert und vermutete damals, es sei wegen seiner Scheidung, die damals noch lief. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher.

Bruno Wermuth ist Sexualberater und -pädagoge. Als «Dr. Sex» beantwortet er Fragen der L'essentiel- und 20 Minuten-Leser zur schönsten Nebensache der Welt.



Hast auch Du eine Frage?



Nutze die Möglichkeit, Dich zu Deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Schicke Deine Frage per E-Mail an



Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. ist Sexualberater und -pädagoge. Als «Dr. Sex» beantwortet er Fragen der- und-Leser zur schönsten Nebensache der Welt.Nutze die Möglichkeit, Dich zu Deinem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Schicke Deine Frage per E-Mail an dr.sex@lessentiel.lu Antworten, die auch für andere LeserInnen von Interesse sein könnten, werden in dieser Rubrik veröffentlicht. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Community-Push

Du willst nie wieder spannende Umfragen zu aktuellen Themen, lustige Leser-Fotos, die neuste Beratung von



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Du willst nie wieder spannende Umfragen zu aktuellen Themen, lustige Leser-Fotos, die neuste Beratung von Dr. Sex knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere unseren Community-Push in der App!Du findest uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Im Alltag lässt er sich nicht anfassen und vermeidet jeglichen Körperkontakt. Viel lieber kümmert er sich um seine Hobbys. Ich versuchte mehrmals, mit ihm zu reden. Aber er ignoriert meine Bemühungen oder sagt, er verstehe nicht, was mein Problem sei. Auch kommt er nie auf mich zu, wenn es mir schlecht geht.

Ich bin ja geduldig, aber jetzt, wo die Scheidung gelaufen ist, sollte sich doch endlich etwas ändern? Trotzdem ist er weiterhin primär mit sich beschäftigt und in seiner Welt. Er sagt zwar, dass er mich gern hat. Aber das reicht mir einfach nicht. Ich schlug ihm eine Therapie vor, aber er will nicht. Was kann ich noch tun?

Antwort von Dr Sex

Liebe Lara

Da ich in meiner Praxis auch hin und wieder mit Betroffenen arbeite, musste ich bei deiner Frage sofort an Autismus denken. Der Begriff kommt aus dem Griechischen, bedeutet «sehr auf sich bezogen sein» und bezeichnet eine Störung der Wahrnehmung. Diese kann sich ganz unterschiedlich zeigen, weshalb man von Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) spricht.

Menschen mit einer solchen Störung können sich nur mit Mühe in andere Menschen einfühlen und adäquat mit ihnen kommunizieren. Auch gelingt es ihnen nur schwer oder gar nicht, die Stimmung ihres Gegenübers anhand der Mimik oder Körperhaltung zu erkennen. Weil sie sich schwierig anfühlen, werden Kontakte daher häufig vermieden.

Manche Betroffene befassen sich mit einem Spezialgebiet und einige haben darin auch besondere Fähigkeiten – sogenannte Inselbegabungen. Sich auf Neues einzustellen, fällt Menschen mit ASS schwer, weshalb sie ihre Alltagsabläufe bevorzugt gleich gestalten. Oft orientieren sie sich an Details und haben daher Mühe, eine Situation ganzheitlich zu erfassen.

Auch Über- oder Unterempfindlichkeiten auf Licht, Gerüche, Geräusche oder Berührungen sind häufig. Letzteres könnte übrigens ein Grund sein dafür, dass sich dein Freund nicht von dir berühren lassen will. Die autistische Wahrnehmung führt dazu, dass Kinder oder Erwachsene aus dem Autismus-Spektrum große Probleme haben, ihre Umwelt als sinnvolles Ganzes zu verstehen, was Lernen sehr erschweren kann.

Die Symptome sind von Person zu Person sehr unterschiedlich und können sich im Laufe der Entwicklung verändern. Sind sie nur undeutlich erkennbar, fallen sie dem Umfeld oder auch der Person selbst oft erst später im Leben auf – nicht selten nach einem langen Leidensweg und gescheiterten Beziehungen.

Vielleicht erkennst du deinen Partner in dieser Beschreibung wieder. Insgesamt würde es aber sicher Sinn machen, wenn er sich von einer Fachperson abklären lassen würde. Alles Gute!

(L'essentiel/wer)