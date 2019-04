Dieses Bild treibt dich in den Wahnsinn

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Nenne ein Ding auf diesem Foto», heißt der simple Aufruf zu einem Bild, das ein Twitter-User kürzlich auf der Plattform geteilt hat. Diese Aufgabe klingt einfach und scheint im ersten Moment durchaus machbar. Bei genauerem Hinsehen aber sorgt das Bild für große Verwirrung.

Denn was man glaubte zu erkennen, verschwimmt in einem unkenntlichen Wirrwarr. Anscheinend wurde das Bild so bearbeitet, dass wir im ersten Augenblick glauben, einen Gegenstand identifizieren zu können, bevor das Rätsel von neuem losgeht.

Künstliche Intelligenz oder Schlaganfall?

Es kursieren bereits auch verschiedene Theorien darüber, wie es zu diesem Bild gekommen ist: Ein Twitter-User etwa behauptet, dass dieses Bild von einer künstlichen Intelligenz, kurz KI, generiert worden sei, um die Grenzen der menschlichen Psyche zu testen.

Ein weiterer Nutzer verweist auf eine Diskussion des Online-Forums Reddit. Demnach sei das Bild entsprechend bearbeitet worden, um dem Betrachter die Auswirkungen eines Schlaganfalles zu veranschaulichen. Mashable.com ging dem Bild ebenfalls auf den Grund und fand bislang lediglich heraus, dass das Foto im Januar 2019 auf 4chan.org gepostet wurde. Was es wirklich mit dem Bild auf sich hat, bleibt weiterhin unklar.

