Kinder machen glücklich – nach dem Auszug

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie wirkt sich Nachwuchs auf das eigene Lebensglück aus? Diese Frage steht immer mal wieder im Raum. Er kürzlich erklärte Paul Dolan, Verhaltenswissenschaftler an der London School of Economics, dass kinderlose Single-Frauen zufriedener seien als der Rest der Bevölkerung.

Forscher der Universität Heidelberg kommen nun aber zu einem anderen Schluss. Laut ihnen machen Kinder definitiv glücklicher. Allerdings erst, wenn sie bereits das elterliche Nest verlassen haben und ausgezogen sind.

Für die im Fachjournal Plos One erschienene Studie hatte das Team um Christoph Becker die Daten von 55.000 über 49-Jährigen aus ganz Europa analysiert.

Ein Geben und Nehmen

Grund für diesen erst so späten Glücksanstieg: Während Kinder ihre Eltern in den ersten Jahren Zeit, Schlaf, Geld und Nerven kosten, geben sie ihnen als Erwachsene Wichtiges zurück. Dazu gehörten etwa finanzielle Unterstützung, Pflege oder auch sozialen Anschluss, so Becker gegenüber Newscientist.com.

All diese Punkte vermitteln laut den Wissenschaftlern Sicherheit und Wohlbefinden. Dadurch verringere sich die Gefahr, in eine Depression zu fallen.

(L'essentiel/fee)