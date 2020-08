Insel Barbados bietet Luxus-​​Homeoffice an

Die Karibikinsel Barbados reagiert auf die Belastungen der Corona-Krise mit einer genialen Idee: Denn zum einen bleiben die Touristen wegen strikter Reisevorschriften fern, zum anderen fällt vielen Menschen zu Hause langsam die Decke auf den Kopf.

Also wurde das «Welcome Stamp Visa» geboren: Damit darf man ein Jahr lang auf der Insel Home-Office machen, und das nicht nur alleine – sogar die ganze Familie darf mitkommen.

Im Land gibt es alles, von günstigen Studios bis zu luxuriösen Wohnungen, gearbeitet werden kann in Mietbüros oder einfach am Strand, verspricht die Tourismusbehörde. Interessierte müssen nur ein Onlineformular ausfüllen, ein Foto sowie eine Kopie von Reisepass und Geburtsurkunde hochladen. Einzelpersonen zahlen 2000 Dollar, Familien 3000 Dollar Bearbeitungsgebühr.

Aber Vorsicht: Die Zeitverschiebung beträgt sechs Stunden. Wer also um neun Uhr in Luxemburg zu arbeiten beginnt, muss in Barbados um drei Uhr loslegen.

(L'essentiel/jm)