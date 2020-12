Dieser Weihnachtsschmuck bringt auch Glück

Es ist ein alter Brauch: Schon seit Jahrhunderten hängt man vor Weihnachten Mistelzweige über die Tür. Ganz früher wollte man damit böse Geister vertreiben, heute soll der Zweig für ewige Liebe sorgen, wenn sich ein Paar darunter küsst.

Die Mistel ist ein so genannter Halbparasit und ist in Baumkronen zu finden – also für uns ziemlich unerreichbar. Also entweder man kauft sich einen Mistelzweig beim Floristen, oder man verwendet einfach ein anderes immergrünes Gewächs als Glücksbringer. Und damit es als stimmungsvolle Adventsdeko auch wirklich etwas hergibt, hübschen wir den Zweig mit ein bisschen Baumschmuck und einer Lichterkette auf. Und so geht’s:

Dekoration

Weihnachtsschmuck eignet sich sehr gut als stimmungsvolle Dekoration. Ob Kugeln, Sterne oder Herzen, ob in Silber, Gold oder bunt gemischt – das ist reine Geschmackssache.

Lichterkette

Jetzt wickelt ihr eine Lichterkette um den Zweig herum. Idealerweise verwendet ihr eine mit Batteriebetrieb, sodass es keine Steckdose in der Nähe braucht.

Kordel

Eine Kordel, eine Schnur oder ein Geschenkpapierbändeli an zwei Stellen am Zweig festmachen, sodass ihr eure Deko schön gerade aufhängen könnt. Und die Batterie der Lichterkette klebt ihr unsichtbar irgendwo fest.

So – und jetzt darf geküsst werden!

Du willst gar nicht küssen? Kein Problem, es gibt ja noch jede Menge andere Glücksbringer. Zum Beispiel das Hufeisen. Warum es Glück bringen soll, darüber gibt es diverse Theorien. Eine davon: Das Hufeisen sorgt dafür, dass das Pferd immer gut unterwegs ist. Und wenn es ein Pferd schützen kann, dann erst recht den Menschen.

(L'essentiel/Meret Steiger)