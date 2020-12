Wer ist euer Favorit – Daniel oder Leander?

Da waren's nur noch zwei: Am heutigen Mittwochabend erfahren wir, welcher der 20 Männer das Herz der Bachelorette erobert hat. Eine klare Tendenz von Melissas Seite konnten wir bisher noch nicht erahnen, hat sie doch überraschend Ioannis Amanatidis nach den Dream-Dates nach Hause geschickt. Okay... das Date war zwar tatsächlich die reinste Katastrophe, dennoch schien alles darauf hinzudeuten, dass er ihr Auserwählter wird.

Weiterhin im Rennen sind nun noch der Österreicher Daniel Häusle und Leander Sacher, bei dem man in der ersten Folge noch dachte, dass er seinen Koffer gar nicht erst auszupacken braucht. Immerhin ist er mit Melissas Ex befreundet. Doch was tut man nicht alles für die (vielleicht) ganz große Liebe.

Wer ihr Herz höher schlagen lässt, erfahren wir erst in einigen Stunden. Bis dahin könnt ihr uns gerne verraten, wem ihr die letzte und wichtigste Rose geben würdet: Daniel oder Leander?

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

(lm/L'essentiel)