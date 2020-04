Seltsame Lichter über dem Himmel Luxemburgs

Am Nachthimmel der Großregion sind schon seit Tagen schnelle Ketten von Lichtpunkten zu beobachten. Ein Mobile Reporter aus Walferdingen hat das Phänomen am Donnerstagabend fotografiert, welches aber weder etwas mit Sternschnuppen noch mit einer Ufo-Sichtung zu tun hat.

Dahinter steckt Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX, das seit Anfang 2018 die sogenannten Starlink-Satelliten in den Orbit schießt, um weltweites Internet aus dem All zu ermöglichen. Mittlerweile sind 420 der kleinen Starlink-Satelliten unterwegs, aus denen mittelfristig mindestens 11.927 werden sollen. SpaceX-intern spricht man aber bereits von insgesamt 42.000 Flugkörpern. Erst am vergangenen Dienstag war wieder eine Falcon 9-Rakete in Cape Canaveral mit einer weiteren Ladung erfolgreich gestartet.

Vor allem an den Tagen nach dem Start erscheinen die Satelliten als helle Objekte vor der Morgen- und nach der Abenddämmerung, was insbesondere Astronomen besorgt, da sich dadurch der natürliche Nachthimmel verändert. Aktuell arbeitet SpaceX deswegen an einer speziellen dunklen Lackierung der Satelliten und setzt auf niedrigere Flugbahnen, was die Sichtbarkeit bei Nacht deutlich verringern soll. Auch die Frage nach dem Weltraumschrott soll sich dadurch von selbst lösen, da defekte Satelliten aus dieser Höhe schnell in der Atmosphäre verglühen.

Es wird erwartet, dass das ambitionierte Satellitennetzwerk von Musk den Vereinigten Staaten ab Mitte 2020 einen schnelleren Internetzugang bieten kann. Bis 2021 wird dann fast die ganze Welt via Satellit auf das Internet zugreifen können. Bis es soweit ist, können interessierte Himmelsbeobachter auf der Website FindStarlink.com überprüfen, wann die rasenden Lichtpunkte über ihrer Position zu sehen sein werden.

(dm/th/L'essentiel)