Verratet uns eure «Last-​​Minute» Geschenkideen!

Die einen lieben ihn, die anderen verachten ihn: Der Valentinstag rückt immer näher. Wer vor hat, seine Partnerin oder seinen Partner zum Tag der Liebenden zu beschenken, sollte also langsam in die Puschen kommen, viel Zeit bleibt nämlich nicht mehr.

Wer auf die Klassiker steht, hat wohl das einfachste Spiel, denn die Schokolade und der Strauß Rosen können auch am Montag noch spontan besorgt werden. Fürs romantische Dinner wäre es aber jetzt an der Zeit, sich entweder Gedanken über das liebevoll selbst zubereitete Menü zu machen, oder den Hörer in die Hand zu nehmen und einen Tisch zu reservieren.

Für ausgefallenere Geschenke wird die Zeit hingegen langsam knapp. Oder fehlt es dir vielleicht generell einfach an Inspiration, weil dein Schatz doch eh schon alles hat? Vielleicht können etwas kreativere Leser diesen Personen mit einem kleinen Ratschlag unter die Arme greifen: Verratet uns eure besten Last-Minute Geschenkideen für den Valentinstag! Von kitschig bis verrückt ist alles erlaubt. Schreibt uns einfach eine E-Mail mit euren Tipps an community@lessentiel.lu.

