Wie magst Du Deinen Kürbis am liebsten?

Herbstsaison ist Kürbissaison! Egal ob als farbenfrohe Deko oder kulinarischer Gaumenschmaus, der Kürbis ist ein unglaublich vielseitiges – ja richtig – Obst. Da Kürbisse Früchte sind, sind sie botanisch gesehen kein Gemüse, sondern eben Obst. Ähnlich wie wie bei Zucchini oder Auberginen, die viele als Gemüse einordnen, stiftet das aber regelmäßig Verwirrung, weshalb diese Pflanzen auch als «Fruchtgemüse» bezeichnet werden. Aber zurück zu Dir und dem schönen Kürbis...

Ausgehöhlt, als Suppe in 100 Geschmacksvarianten, aus dem Ofen, als leckerer Pumpkin Spice Latte, Kürbisrisotto oder vielleicht sogar als Kürbisbier? Schick uns Bilder Deines liebsten homemade Kürbisgerichts oder Deiner neuen Herbst- und Halloween-Deko vor der Haustür oder im gemütlichen Wohnzimmer. Oder hast Du sogar ein absolutes Lieblingsrezept, das unsere Community unbedingt nachkochen sollte? Dann kannst Du uns auch das ganz einfach per E-Mail an community@lessentiel.lu schicken.

(L'essentiel)