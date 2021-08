Trinkst Du lieber Weiß-​​ oder Rotwein?

In vino veritas – oder so. Heute schon zum Gläschen gegriffen? Unsere US-amerikanischen Freunde feiern am heutigen Mittwoch den Tag des Weißweins. Und sind wir mal ehrlich: Jeder Grund zum Anstoßen ist uns doch recht oder?

Stellt sich nur die Frage: Feierst Du mit den Amerikaner mit und schenkst dir einen Weißwein ein, oder bist Du eher der Rotweintrinker? Verrate es uns in der Abstimmung!

(L'essentiel)