Verrate uns dein Top-​​Restaurant in Luxemburg?

Mehrere Monate lang war es ein verbotenes Vergnügen, bevor die sinkenden Corona-Infektionen eine Öffnung der Gastronomie wieder möglich machte. Unter Berücksichtigung einiger Regeln darf wieder mit Familie und Freunden in Restaurants gegessen werden. Aber die große Auswahl im Großherzogtum macht die Entscheidung oft gar nicht so einfach.

Deswegen wollen wir euer Lieblings-Restaurant in Luxemburg kennenlernen! Was macht es besonders, was ist euer Lieblingsgericht, was ist eure schönste Erinnerung? Schreibt einfach eine Mail an community@lessentiel.lu und supportet euer Lieblings-Restaurant mit einer Empfehlung bei uns!

(L'essentiel)