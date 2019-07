Diese Emojis benutzt die Welt am meisten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie sind aus unserer täglichen Kommunikation nicht mehr wegzudenken – zumindest aus der schriftlichen: Emojis. Egal ob Instapost, Facebook-Nachricht, Whatsapp-Chat oder Tweet, Emojis stellen bildlich dar, wie sich der Gesprächspartner fühlt, verdeutlichen, was er eigentlich sagen will oder nehmen so mancher rauen Nachricht die Spitze.

Die Website Emojimore.com, auf der man Symbole finden kann, die über das gängige «Smilie» hinausgehen, hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Statistikseiten herausgefunden, welches Emoji das meistgenutzte in welchem Land ist.

Und wie machst Du das mit den Emojis?

(sb/L'essentiel)