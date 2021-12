Was bringt Dich so richtig in Weihnachtsstimmung?

Ein kitschiger Film, bunte Deko, Glühwein, Geschenke shoppen, Plätzchen backen oder die Weihnachtsgeschenke für die Liebsten besorgen: Langsam aber sicher müssen wir uns in Weihnachtsstimmung bringen, denn die Feiertage rücken immer näher. Des einen Freude ist des Grinches schlimmster Albtraum, aber selbst der kommt um den Zauber der Weihnachtszeit nicht drum rum.

Was machst Du, um Dich so richtig auf die Feiertage vorzubereiten? Bist Du eher der Typ Mensch, der jetzt schon morgens «Last Christmas» unter der Dusche singt, oder machst Du Dir die Tage mit einem Glühwein oder einer Feuerzangen-Bowle erträglich? Verrate uns per E-Mail an community@lessentiel.lu wie Du Dich in Weihnachtsstimmung bringst.

(lm/L'essentiel)