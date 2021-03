«Die Sicht der Männer muss sich ändern»

Am 8. März findet jährlich der Internationale Frauentag statt, um die Rechte der Frauen hervorzuheben und an die bestehenden Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu erinnern. Passanten haben «L'essentiel» verraten, was sie über den Tag denken.

Carole, 28 Jahre

«Es macht wenig Sinn, der Sache einen Tag zu widmen. Die Rechte der Frauen sollten das ganze Jahr über gefeiert werden. Es ist noch ein langer Weg...»

Michael, 34 Jahre

«Es ist eine gute Sache. Es ist immer noch zu tief in der Köpfen verwurzelt, dass Frauen angeblich minderwertiger seien als Männer.»

Christophe, 40 Jahre

«Leider müssen wir das tun, um die Menschen daran zu erinnern, was normal sein sollte: dass Frauen den Männern gleichgestellt sind.»

Ozlem, 48 Jahre

«Ich begrüße die Initiative voll und ganz. Frauen werden immer noch auf der ganzen Welt unterdrückt. Es gibt viele Dinge, die sich ändern müssen, auch die Sichtweise der Männer.»

Landrine, 24 Jahre

«Frauenrechte sind eine ernste Angelegenheit. Es ist super wichtig, ihnen einen Tag zu widmen – wir müssen den Männern gleichgestellt sein.»

Stéphane, 49 Jahre

«Wir sind alle gleich, Männer und Frauen. Ich weiß nicht, warum wir einen speziellen Tag für Frauen haben sollten.»

Jean-Noël, 37 Jahre

«Heutzutage ist es wichtig, Frauen anzuerkennen, besonders weil wir wissen, dass es immer noch Diskriminierung gibt.»

Cristal, 25 Jahre

«Danach feiern wir auch keinen Männertag, also sehe ich nicht ein, warum wir einen Frauentag haben sollten.»

(L'essentiel)