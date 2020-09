Gewinne bis zu 25.000 Euro!

Wir haben ein Gewinnspiel für Dich! Gewinne Gutscheine im Wert von bis zu 25.000 Euro, zur Verfügung gestellt von L'essentiel, L'essentiel Radio, dem Einkaufszentrum Belle Étoile und 30 seiner teilnehmenden Geschäfte.

Nimm an unseren Verlosungen teil und werde mit L'essentiel und L'essentiel Radio zum Gewinner. Die Hälfte der Gutscheine wird zwischen dem 17. September und dem 9. Oktober auf L'essentiel Radio verlost. Um mehr über die täglichen Gewinnspiele zu erfahren, schau einfach auf der Facebook-Seite von L'essentiel Radio vorbei.

Um an der Verlosung der anderen Hälfte der Gutscheine teilzunehmen, musst Du nur das zugehörige Teilnahmeformular aufüllen oder eine SMS an 64646 mit dem Kennwort des entsprechenden Gewinnspiels schicken.

Du kannst so oft teilnehmen wie du möchtest, es gibt keine Begrenzung. Du hast also bis zum 9. Oktober jede Menge Chancen, alle Preise zu gewinnen!

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen bei Bigor Bijouterie

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort BIGOR und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen bei dem Damenmodegeschäft Comma

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort COMMA und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen für alle Feinschmecker bei Namur

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort NAMUR und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen bei Damart

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort DAMART und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 100 Euro zu gewinnen bei de Schnékert Traiteur

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort SCHNEKERT und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen für die Unterwäsche-Boutique Face à Face

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort FACE und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 100 Euro zu gewinnen bei Voyages Flammang

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort FLAMMANG und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen von Gerry Weber

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort GERRY und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 200 Euro zu gewinnen von Grand Optical

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort OPTICAL und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen von Insolite

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort INSOLITE und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen von Intimissimi

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort INTIMISSIMI und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 200 Euro zu gewinnen von Isabelle Kass

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort KASS und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 100 Euro zu gewinnen von Junior

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort JUNIOR und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen vonKenza Lauro

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort KENZA und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen von L'Occitane

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort OCCITANE und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen von LolaLiza

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort LOLA und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen von Mano Shoes & Bags

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort MANO und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen von Marc O'Polo

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort POLO und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 100 Euro zu gewinnen von Maroquinerie du Passage

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort Passage und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 100 Euro zu gewinnen von Mise au Green

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort Green und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen von Mon Parfum

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort PARFUM und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen von More & More

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort MORE und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 100 Euro zu gewinnen von Orange

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort ORANGE und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 100 Euro zu gewinnen von Cassis Paprika

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort PAPRIKA und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen von Paris 8

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort PARIS8 und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen von S. Oliver

5 Einkaufsgutscheine über L'essentiel Radio und 5 Einkaufsgutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort OLIVER und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 100 Euro zu gewinnen von Supermarché Cactus

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort CACTUS und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

10 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen von Tango

5 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 5 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort TANGO und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

20 Einkaufsgutscheine über 50 Euro zu gewinnen von Villeroy & Boch

10 Gutscheine verlost L'essentiel Radio und 10 Gutscheine gibt es hier.

Schicke das Kennwort VILLEROY und Deine Kontaktdaten und Mailadresse per SMS an die 64646 (Kosten: 1 Euro pro SMS + Sendekosten). Dieser Service ist nur mit einer luxemburgischen Nummer möglich. Oder klicke auf diesen Link:

Die Gewinnauslosung unter den Teilnehmern per SMS oder Formular erfolgt am 12. Oktober 2020.

Dem/den Gewinner(n) wird eine E-Mail zugesandt, in der alle Bedingungen für die Einlösung der Gutscheine aufgeführt sind. Die Gutscheine werden erst ab dem 13. Oktober 2020 gemäß den in der E-Mail angegebenen Bedingungen bereitgestellt und versandt.

Die genauen Teilnahmebedingungen können unter marketing@lessentiel.lu angefordert werden.

(L'essentiel)