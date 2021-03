«Warum wendet er sich plötzlich ab?»

Frage von Sabina (38) an Doktor Sex:

«Ich habe vor einiger Zeit einen Mann kennengelernt. Schon bald haben wir unsere Mobilnummern ausgetauscht und uns danach regelmäßig Textnachrichten geschrieben. Oft auch mehrmals am Tag. Er ließ mich an seinem Leben teilhaben und ich habe mich über jede Nachricht gefreut!

Bruno Wermuth ist Sexualberater und -pädagoge. Als «Dr. Sex» beantwortet er Fragen der L'essentiel- und 20 Minuten-Leser zur schönsten Nebensache der Welt.



Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert.

Seit wir neulich körperlich intim wurden, meldet er sich aber plötzlich nicht mehr von sich aus, sondern antwortet nur noch, wenn ich ihm eine Nachricht schicke. Zwar schreibt er dann immer wieder, er melde sich bald bei mir, doch tut er dies nicht.

Sein Verhalten verunsichert mich extrem! Ich frage mich, ob ich vielleicht etwas falsch gemacht habe und er sich deswegen abwendet? Ich habe ihn darauf auch schon angesprochen, aber er meinte nur, es sei alles in Ordnung. Was soll ich nun tun?»

Antwort von Doktor Sex

Liebe Sabina

Deine Frage habe ich in Variationen schon hundertfach in meiner Mailbox vorgefunden. Das Grundprinzip ist immer das gleiche: Frau trifft Mann und hat Sex mit ihm. Mann hat, was er wollte und macht sich rar oder gleich ganz vom Acker. Frau leidet, zweifelt an sich und hofft, sie könne Mann noch umstimmen und für eine Beziehung gewinnen.

Entgegen aller Vernunft unterscheiden viele, insbesondere junge Männer, nach wie vor zwischen der potentiellen Ehefrau, mit der sie ihren Traum von Familie verwirklichen können und derjenigen, mit der schneller Sex möglich ist. Selber haben sie aber ungeniert so viel Sex wie irgend möglich.

Frauen, die glauben, sie könnten einen Mann mit dieser Grundhaltung durch Sex für eine Beziehung gewinnen, irren sich gewaltig. Denn für ihn ist sie nach einem intimen Kontakt als mögliche Partnerin und Mutter seiner Kinder undenkbar. Bestenfalls hält er sie sich noch ein wenig warm für einen Sex-Notfall.

Was sollst du tun? Verabschiede dich erstens von der Idee, dass aus euch noch ein Paar werden wird. Und überlege dir zweitens was du primär willst: einfach Spaß im Bett oder etwas Ernsthaftes. Falls Letzteres dein Ziel ist, macht es Sinn, deine Strategie zu überdenken.

Ich rate dir für diesen Fall mit einem Mann, der dich interessiert oder Interesse signalisiert, erst die emotionalen Aspekte zu klären. Das heißt, erst einige persönliche Begegnungen zu haben, bevor du dich auf Sex einlässt. Hält er dies durch, ist er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wirklich an dir als Mensch interessiert.

In den Gesprächen, die du in dieser Zeit mit ihm hast, solltest du dich möglichst ehrlich zeigen und so authentisch wie möglich sein. Also keine Versuche, seinen Vorstellungen zu entsprechen, sondern zeigen, wer du bist und wie du lebst. Und wenn du weißt, dass du an einer Beziehung interessiert bist, kannst du dann auch über deine diesbezüglichen Bedürfnisse und Wünsche sprechen.

Ich bin sicher, dass es dir so wenigstens teilweise gelingen wird, die Frösche von den Prinzen zu scheiden und den einen oder anderen interessanten Mann kennenzulernen. Alles Gute!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)