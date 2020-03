Sollte der 8. März ein Feiertag in Luxemburg sein?

Der Frauentag setzt sich seit 1911 für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein. Frauen gingen seitdem auf die Straße, um ihre Rechte einzufordern. Anfangs stand insbesondere das Frauenwahlrecht im Fokus. Im Laufe der Jahre wurden unterschiedliche Themen am Weltfrauentag behandelt. Unter anderem standen schon Proteste gegen Krieg und Gewalt oder Themen wie Mutterschutz, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnkürzung im Mittelpunkt. Seit 1929 wird der Internationale Frauentag auch regelmäßig in Luxemburg gefeiert.

Zwar ist der internationale Frauentag in Luxemburg kein gesetzlicher Feiertag aber auch in Luxemburg gehen die Menschen auf die Straße. So fand am Samstag der Frauenstreik in Luxemburg-Stadt statt, wie L'essentiel berichtete.

In Deutschland ist der 8. März nur in einem einzigen Bundesland ein gesetzlicher Feiertag. Nämlich in Berlin. Weltweit aber ist der Internationale Frauentag in insgesamt 27 Ländern gesetzlicher Feiertag, darunter z.B. in Weißrussland, Laos oder im Vietnam. In China gehört der Frauentag tatsächlich nur den Frauen. Denn im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen bekommen chinesische Frauen den 8. März in den meisten Fällen frei. Auch in Nepal und Madagaskar gilt der Feiertag nur den Frauen.

(L'essentiel)