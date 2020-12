Leser erhalten «L'essentiel»-​​Fake-​​Anrufe

Leser haben uns kürzlich darauf aufmerksam gemacht, dass sie Anrufe erhalten haben, da sie an einem unserer Online-Gewinnspiele teilgenommen hätten. Die Anrufe seien ihnen allerdings verdächtig und regelrecht aufdringlich erschienen.

Deshalb möchte L'essentiel darauf hinweisen, dass Gewinner unserer Gewinnspiele immer entweder per E-Mail (offizielle E-Mail des Unternehmens @lessentiel.lu), per Telefon (Festnetz- oder Mobiltelefon des Unternehmens) oder über die offiziellen sozialen Netzwerke von L'essentiel kontaktiert werden.

Keine sensiblen Daten erforderlich

Sie werden nur unter der Woche, also von Montag bis Freitag, zwischen 8 und 19 Uhr kontaktiert. Ein Mitglied unseres Marketing-Teams teilt ihnen dann mit, welche Informationen erforderlich sind (Name, Vorname, E-Mail, Telefonnummer und Postanschrift) und wie Sie an Ihren Preis kommen. In der Regel werden die Gewinner eingeladen, sich ihre Geschenke bei L'essentiel abzuholen. Während der Pandemie werden die Gewinne als Brief oder als Paket mit Sendungsverfolgung verschickt.

Unter keinen Umständen werden die Gewinner aufgefordert, sensible Daten anzugeben, die nicht für die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels erforderlich sind, wie z. B. Bankdaten, Passwörter oder persönliche Identifikationsmerkmale.

(L'essentiel)