So weiß erstrahlte Luxemburg am Wochenende

Manchmal braucht es einfach ein paar weiße Flocken, und schon lassen sich Landschaften ganz neu entdecken. So ging es wohl auch den Luxemburgern, die am Wochenende in den Schneelandschaften des Großherzogtums unterwegs waren. Bei ihren Touren durch die Winterlandschaft sind einige schöne Bilder entstanden, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Richtig schön weiß war es in Esch/Sauer oder im Müllerthal mit seinen schneebedeckten Tannen. Aber auch die weißen Weinberge um die Mosel gaben ein schönes Bild ab. Etwas Unterhaltung konnten Groß und Klein in Oberkorn finden, wo eine Schlittenabfahrt für Spaß sorgte.

Lange wird nichts mehr von der weißen Pracht übrig sein, es wird nämlich wieder wärmer – am Donnerstag soll es wieder bis zu neun Grad werden.

(th/L'essentiel)