Nimm uns mit zum Karneval in Köln

Die fünfte Jahreszeit hat heute um 11.11 Uhr offiziell begonnen. Wenn es Dich heute nach Köln zu Deinen Jecken-Freunden gezogen hat, oder du vielleicht ein waschechter Kölscher Jung bist und heute ordentlich auf den Putz haust, dann lass uns doch ein bisschen an Deiner Freude teilhaben.

Schicke uns gerne Eindrücke und Bilder Deiner Verkleidung per E-Mail an community@lessentiel.lu. Wenn Du besonders motiviert bist, kannst Du uns noch in einem kurzen Satz beschreiben, was Du an Karneval besonders magst.

