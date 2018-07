Welche Teams ziehen ins Viertelfinale ein?

Kaum zu glauben, welche Überraschungen diese WM bereits auf Lager hatte. Nach dem Ausscheiden des noch amtierenden Weltmeisters Deutschland, sind nun auch Spanien und Portugal hochkant aus dem Turnier geflogen. Für acht Fußball-Mannschaften wird es am Freitag und Samstag ernst.

Einige unserer WM-Orakel lagen bei den vergangenen Spielen goldrichtig. Auch im Viertelfinale verlassen wir uns auf ihre tierische Intuition. Folgende vier Vierbeiner, haben es ins Viertelfinale geschafft:

Die nächste Runde startet am Freitag um 16 Uhr. Kann Frankreich Uruguay besiegen und ins Viertelfinale einziehen? Wir haben unser WM-Orakel Boulette befragt. Die kuschelige Katze, die bei unserer Leserin Nadia in Ettelbrück lebt, gab bereits beim letzten Spiel Spanien – Russland den richtigen Tipp ab. Ob die Katzendame auch dieses Mal richtig liegt?

Mit ihren 12 Jahren hat sie bereits einige Fußballturniere erlebt: Border Collie Roxy aus Leudelingen lag im Spiel England – Kolumbien richtig. Die Briten kegelten ihre Gegner beim Elfmeterschießen aus dem Turnier. Trotz Herzproblemen liebt es die Hundedame von Carine mit ihrem Burder Tommy zu spielen. Wir sind gespannt welchen Tipp Roxy für die Viertelfinal-Begegnung Brasilien – Belgien abgibt.

Mit ihrer fixen Entscheidung lag Hundedame Mila aus der Großregion goldrichtig! Die 11 Monate alte Mischlings-Hündin brachte Schweden bereits beim Entscheid gegen die Schweiz Glück. Werden Zlatans Landsleute erneut auf Milas Unterstützung gegen England zählen können? Die junge Hündin, die aus Griechenland an Christof und Juli vermittelt wurde, freut sich schon jetzt auf das nächste Spiel.

Last but not least steht das Gastgeberland Russland gegen Kroatien am Samstag um 20 Uhr auf dem Rasen. Wer das Spiel gewinnt? Dazu hat uns Sonja aus Holzem ihren süßen Max zur Verfügung gestellt. Der 6 Monate alte Hase gab im Spiel Brasilien – Mexiko den richtigen Tipp ab. Wird er auch dieses Mal den Gewinner ermitteln?

Was glaubt ihr, welche Mannschaft das Viertelfinale erreichen wird? Schreibt es uns in die Kommentare!

(es/chb/L’essentiel)