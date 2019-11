Die Queen bestellt nur noch Kunstpelz

Wie überraschend: Queen Elizabeth II (93) ist das erste Mitglied der britischen Königsfamilie, das öffentlich bekannt gibt, auf Echtpelz zu verzichten. Angela Kelly (52), ihre Stylistin und persönliche Beraterin, verrät in ihrem neuen Buch «The Other Side of the Coin», dass die Monarchin seit diesem Jahr nur noch Kunstpelz trägt.

Der Buckingham-Palast hat öffentlich bestätigt, dass für neue Outfits tatsächlich nur Kunstpelz infrage kommt. Was mit bestehenden Kleidungsstücken passiert, die Echtpelz enthalten, ist jedoch unklar.

Betroffen ist etwa die historische britische Staatsrobe, die die Queen an Krönungen und der jährlichen Parlamentseröffnung trägt. Gegenüber «Harper's Bazaar» stellt der Buckingham-Palast klar: «Wir behaupten nicht, dass jeder Echtpelz an bestehenden Outfits ersetzt wird oder dass die Queen nie wieder echtes Fell tragen wird.»

(L'essentiel/zen)