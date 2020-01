Wie Du Australien helfen kannst

Die Buschfeuer in Australien haben bisher eine Fläche zerstört, die zweimal so groß ist wie Belgien. Ganz Luxemburg wäre also verbrannt, würde ein solches Feuer in Mitteleuropa wüten. Die Welt zeigt sich betroffen. Aber was können wir tun?

Zum einen kann jeder und jede von uns spenden. So wie es schon viele Promis getan haben. Chris Hemsworth hat eine Million Dollar gespendet. Aber jede Spende zählt.

Bleibt die Frage: Wohin? Das Rote Kreuz in Australien sammelt Geld, aber auch Sachspenden wie Kleidung oder Haushaltsgegenstände. Denn viele Menschen haben alles verloren. Dennoch bitten Organisationen wie die Salvation Army Australia um Geldspenden. Denn gerade die Verteilung von Gütern ist in Katastrophengebieten schwierig.

Weniger ist mehr

Bevor ihr nun in die Geschäfte rennt, Päckchen packt oder Geld spendet, wartet mal kurz. Viele Hollywoodstars haben darauf aufmerksam gemacht, dass diese Brände keine einmalige Katastrophe sind. Die Wissenschaft ist sich einig: Buschbrände, Überschwemmungen und Wirbelstürme werden uns ab jetzt häufiger heimsuchen. Schuld daran ist der Klimawandel. Und damit unser Lebensstil.

2020 - Remember the little changes you can make to help change our world, consume less, waste less, aim for progress and not instant perfection. Remember: "We don’t need a handful of people doing zero waste perfectly. We need millions of people doing it imperfectly" pic.twitter.com/IZHINWkeJG — XRLeicester (@XrLeicester) January 6, 2020

Wir alle leben über unsere Verhältnisse, verbrauchen mehr als die Erde uns geben kann. Effektiver als jetzt ganz viel tun zu wollen, ist daher grundsätzlich weniger Schaden anzurichten. Der erste Schritt ist also: bewusst konsumieren.

Auch wer weniger kauft, weniger Fleisch und weniger Milchprodukte isst, weniger Plastik verbraucht, hilft Australien und der ganzen Welt weiter. Wir können das schaffen!

Easy tips to combat #ClimateChange:



- UNPLUG WALL OUTLETS (chargers, lights, stereos, cable boxes, routers, EVERYTHING) when not in use.

- DRIVE SLOWER. Consume less fuel.

- LOWER THERMOSTAT. Layer up.

- TURN OFF A/C. They produce heat from friction and use electricity. pic.twitter.com/QtxcuYRhav — ☢️ AtomiK9 (@hellhound_xxx) January 4, 2020

Wenn Du zusätzlich auch noch Geld spenden kannst, umso besser. Jetzt hast Du nur noch die Qual der Wahl. Möchtest Du direkt den Koalas helfen? Oder schlägt Dein Herz vielleicht für die Feuerwehr?

Was tust Du für Deine Umwelt? Teile Deine Tips mit uns und mach die Welt ein bisschen besser!

(mb/L'essentiel)