Die neuen Apple Watches im Test

Display

Dass der Bildschirm der Series 6 deutlich heller ist, merkten wir in der ersten Nacht: Wer am Abend nicht den Theatermodus aktiviert, wird von der Uhr beleuchtet wie von einer Mini-Taschenlampe. Was bei Dunkelheit stört, ist äußerst praktisch am Tag. War es bisherig schwierig, bei direktem Sonnenlicht die Komplikationen zu entziffern, so sieht man die Informationen nun sogar mit aufgesetzter Sonnenbrille. Das aufgemotzte Display ist das beste Argument, das für ein Upgrade spricht.

Funktion

Für viele Träger ist die Apple Watch wohl längst ein Motivator, um gesünder zu leben. Jahr für Jahr kommen neue Funktionen dazu, die dies fördern. Mit der Series 6 ist es die Messung des Blutsauerstoffes. Die Analyse dauert rund 15 Sekunden. Dabei gilt es zu bedenken, dass die Watch kein medizinisches Gerät ist. Das erklärt der Hersteller vor der Nutzung der entsprechenden Mess-App. «Die Apple Watch ist ein Lifestyle-Device. Im Zweifelsfall sollte man immer auf die Messung mit einem medizinisch zertifizierten Gerät zurückgreifen», sagt Sabina Guler, Oberärztin an der Universitätsklinik für Pneumologie in Bern.

Akku

Die Batterie bleibt die Achillesferse der Uhr. In unserem Test reichte der Akku zwar auch an längeren Tagen von morgens bis abends; wenn man mit der Watch aber jetzt den Schlaf überwachen will, so muss man seinen bisherigen Laderhythmus überdenken. Es bietet sich an, die Uhr am Morgen oder kurz vor dem Zubettgehen kurz zu laden. Denn: Die Series 6 lädt schneller auf als die Vorgänger. In rund 50 Minuten lud das Gerät von 8 auf 80 Prozent.

Design

Neue Farben, neue Bänder, neue Watchfaces: Das sind die auffallendsten Änderungen bei der Series 6. Edel wirkt das blaue Aluminiumgehäuse. Praktisch sind auch die neuen Bänder – Apple nennt sie Solo Loop. Diese sind extrem dehnbar (siehe Video oben) und kommen ohne Schnalle aus. Hier gilt es, auszuprobieren, um die richtige Passform zu finden. Apple bietet dazu ein entsprechendes Tool mit Größentabelle.

Das Fazit

2015 wurde die erste Apple Watch von der Konkurrenz belächelt. Mittlerweile sind wohl so einige Hersteller neidisch auf deren Erfolg. Allein im letzten Jahr hat Apple über 30 Millionen Watches verkauft. Das Update auf die Series 6 lohnt sich aber vor allem für Besitzer von älteren Geräten. Wer bereits eine Series 5 hat, dem werden die Neuerungen kaum auffallen. Dies auch, weil neue Funktionen wie etwa das Sleep Tracking mit dem Update auf watchOS 7 auch auf ältere Geräte kommen.



(L'essentiel/Tobias Bolzern)