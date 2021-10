Wir wollen Deinen Mupp in Action sehen!

Die Luxemburger lieben ihren Mupp - und das tun wir auch. Am heutigen Welthundetag sogar so sehr, dass wir auf gar keinen Fall darauf verzichten können, die witzigsten Stunts eurer treuen Freunde zu sehen!

Ob tollpatschig, verpeilt, verschlafen, total aufgeweckt oder übermotiviert: Wir wollen sehen, was Deinen Vierbeiner so einzigartig macht. Schicke uns Dein liebstes Video von Deinem Begleiter per E-Mail an community@lessentiel.lu.

In den kommenden Tagen werden wir einen Zusammenschnitt eurer Filmchen online stellen.

(L'essentiel)