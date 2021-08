So schön kitschig sind eure Liebesgeschichten

Von der Schulhofromanze bis hin zum Online-Liebesglück: Keine Liebesgeschichte ist wie die andere – das habt auch ihr mit euren Storys bewiesen. Die einen bringen einen durch herzerwärmenden Kitsch zum Schmunzeln, andere wiederum durch ihre Skurrilität. Wir haben einige Liebesgeschichten für euch rausgepickt.

Zum Dahinschmelzen süß verfasst, hat Beth uns von der 180-Grad-Wendung ihres Lebens berichtet. Raus aus der Depression und den Schulden, rein in ein glückliches und zufriedenes Leben. Und wie könnte es anders sein? Die Liebe hat es ermöglicht! Eigentlich hatte unsere Leserin das Schreiben mit Männern auf einer Dating-Plattform bereits aufgegeben, wäre da nicht dieser Mann gewesen, der ihr nicht mehr aus dem Kopf ging. Denn komischerweise hätte er ihr gar nicht angezeigt werden dürfen. 103 Kilometer Entfernung war deutlich weiter entfernt, als sie ursprünglich angegeben hatte. «Ich kann mir heute noch immer nicht erklären, wie die App uns zusammengebracht hat», schreibt sie.

Doch glücklicherweise haben sie sich auf ein erstes «Kniddelen»-Date bei ihr Zuhause einigen können, denn so hat ihre Geschichte ihren Lauf genommen. «Er kam durch meine Tür und ich war Hals über Kopf in ihn verliebt.» Heute sind die zwei seit über drei Jahren zusammen, haben am 15. Februar diesen Jahres geheiratet. Sie seien «eine glückliche Patchworkfamilie mit fünf Kindern».

« Bei der Beerdigung eines Freundes wiedergesehen »

Als «nichts Spezielles aber schöne Geschichte» beschreibt Geoffrey seine ganz persönliche Love-Story. Als der typische 17-jährige Bad Boy habe er seine drei Jahre jüngere Frau in der Schule kennengelernt. «Heute ist sie 48 und ich 51. Wir sind seit 21 Jahren verheiratet und ich liebe sie wie am ersten Tag.»

Deutlich trauriger war der Anlass, zu dem Tanja ihren Partner kennenlernte. «Wir haben uns bei der Beerdigung eines Freundes wiedergesehen». Zwei Tage später habe er sie besucht und nicht mehr verlassen. «Seither sind neun Jahre und sechs Monate vergangen.»

Mit der wohl skurrilsten Ein-Satz-Geschichte überraschte uns Noemie. «Kurz bevor wir zusammen gekommen sind, hat er sich auf meine Schuhe übergeben.» Seit drei Jahren seien sie nun ein Paar. Die Erbrech-Attacke scheint er wohl wieder gutgemacht zu haben ... ;)

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

Social Media:

Du findest uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!

(lm/L'essentiel)