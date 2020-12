Verbreitet gute Laune mit eurem Weihnachtsbaum

Schön verpackte Geschenke, eine traditionelle «Bûche» und der Christmas-Allrounder «All I Want For Christmas» von Mariah Carey: Wenn es einen Feiertag gibt, der die Menschen vereint, dann ist es Weihnachten! Aber das A und O für einen gelungenen Heiligabend ist der mit Lichtern und bunten Kugeln geschmückte Baum in der schönsten Ecke des Wohnzimmers.

Ob mit der Familie, als verliebtes Pärchen oder auch alleine, ob zu Beginn oder gegen Ende der Adventszeit, als Amateur oder wahrer Künstler: Das Schmücken des Baums wird doch jedes Jahr wieder zu einem der schönsten Momente der Weihnachtszeit. Ihr Baum sorgt in eurer Wohnung bereits für magische Momente? Dann schnappen Sie sich Ihre Kamera und zeigen Sie uns Ihre wunderschönen Weihnachtsbäume (oder schießen sie auch gerne Selfie)!

Schickt uns eure schönsten Bilder per E-Mail an community@lessentiel.lu, oder ganz einfach via Facebook, Instagram oder Twitter. Schreiben Sie gerne noch einen kleinen Kommentar hinzu, um Ihrem Bild noch eine persönlichere Note zu verleihen.

