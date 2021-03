Seit einem Jahr ist Corona die neue Normalität

Kurz- und Telearbeit, Homeschooling, Lockdown, Corona, Maskenpflicht, Notstand, Ausgangssperre, Covid-Test: Begriffe, die sich vor einem Jahr noch wie Fremdwörter anhörten, dominieren seit inzwischen einem ganzen Jahr unseren Alltag. Damals fühlte es sich für uns alle an, als seien wir im falschen Film – gefangen, kein Ausweg und doch so surreal, dass man jedes Mal wieder dachte: Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus.

Viele «morgens» sind vergangen, wir sind alle ein Jahr älter, wirklich schlauer? Darüber lässt sich streiten, immerhin kommen weiterhin täglich neue Erkenntnisse über unseren unsichtbaren Feind ans Licht. Genau ein Jahr ist es her, dass erstmals die Schulen dichtgemacht wurden, ein Tag später wurde der Notstand ausgerufen. Das Haus verlassen, durften wir nur, wenn es dringend notwendig war. Soziale Kontakte wurden verpönt.

Seit einem Jahr wünschen wir uns sehnlichst unsere alte Normalität zurück. Diese Masken ablegen zu können und unsere Liebsten wieder in die Arme schließen zu können. Ein Jahr, in dem wir immer wieder gehofft haben, nur um auch am 16. März 2021 festzustellen: Das Virus hat uns weiterhin fest im Griff.

Mit der neuen Realität müssen wir uns also wohl oder übel abfinden. Und nur Negatives hat uns «the new normal» – wenn wir ganz ehrlich sind – auch nicht beschert. Viele von uns haben inzwischen neue Angewohnheiten, einen neuen Tagesrhythmus, neue Hobbys und haben sich selber ganz neu kennengelernt.

Wir wollen von euch wissen: Wie hat Corona euren Alltag beeinflusst? Was ist euer neuer Zeitvertreib? Stimmt ab und/oder schickt uns gerne per E-Mail an community@lessentiel.lu einen kleinen Bericht darüber, was euch in den vergangenen zwölf Monaten am meisten geprägt hat.

(lm/L'essentiel)