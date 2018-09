Models mit drei Brüsten laufen über den Laufsteg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Modehaus «God Can’t Destroy Streetwear», auch bekannt unter dem Namen «GCDS» hat am Samstag ein neues Konzept präsentiert. Der Designer wollte den Kultfilm «Total Recall» darstellen.

Giuliano Calza, der Co-Founder und künstlerische Leiter von GCDS wollte die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Nachfolgen der Umweltverschmutzung beziehen.

«Vor zwei Jahren, erkrankte meine Mutter an Brustkrebs und das hat mich sehr geprägt. Ich habe angefangen mir Fragen zu stellen über unsere Zukunft, wenn wir einfach so weiter leben. Ich wollte meine eigene Welt erschaffen, in der ich mich ausdrücken kann» erzählt Calza.

«Die drei Brüste weisen nicht nur auf den Film «Total Recall» zurück, sondern es ist auch ein politisches Statement. In einer Welt in der man Kultur und Kunst füttern muss, können drei Brüste tatsächlich nützlich sein», erklärt Calza.

(L'essentiel)