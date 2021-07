Fieberst Du mit Squadra Azzurra oder Furia Roja?

Viermaliger Weltmeister gegen dreimaliger EM-Champion, die zwei besten Offensiven des Turniers im Duell: Das EM-Halbfinale zwischen Italien und Spanien um 21 Uhr am Dienstag verspricht Spektakel und einen großen Fußball-Abend. «Es wird ein offenes Spiel, in dem beide Mannschaften versuchen werden, ihren Stil auf den Platz zu bringen», kündigte Italiens Verteidiger Leonardo Bonucci an.

Die Azzurri gehen nach starken Turnier-Leistungen als leichter Favorit ins Duell, aber auch die Furia Roja hat sich nach schleppendem Beginn ins Turnier gekämpft. Stimme ab, wem du beim Turnier die Daumen drückst!

(mei/L'essentiel/dpa)