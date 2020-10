Schickt uns Bilder eurer gruseligen Halloween-​​Deko!

Ihr habt schon fleißig Kürbisse geschnitzt, euren Vorgarten oder die Wohung dekoriert und schon Kostüme anprobiert? Dann zeigt uns eure gruselig-schaurigen Halloween-Fotos. Die «schönsten» werden wir veröffentlichen.

Schickt uns die Bilder mit einer kleinen Beschreibung einfach per Mail an community@lessentiel.lu oder als Nachricht via Facebook oder Instagram.

Dich interessieren Umfragen, Du magst Leser-Fotos, spannende Quiz und lustige Internet-Fundstücke? Dann abonniere unseren Community-Push in der L'essentiel-App und Du verpasst nichts mehr!

(L'essentiel)