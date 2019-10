Betrüger bietet den Palast zum Verkauf an

Der Wohnungsmarkt in Luxemburg lockt mit seinen enormen Preisen auch Betrüger an. Ein L'essentiel-Leser hat uns auf einen besonders skurrilen Versuch aufmerksam gemacht. In einer Gruppe bei Facebook, die sich mit Betrügereien aller Art befasst, fand er eine Wohnungsanzeige. Darin wurde ein Haus in Luxemburg-Stadt angeboten. Soweit, so gewöhnlich, nur die Adresse des vermeintlichen Verkaufsobjektes ließ den Leser stutzig werden: Rue du Marché-aux-Herbes, Hausnummer 17. An dieser Adresse befindet sich der Palast des Großherzogs.

Und auch der Preis wird der Adresse nicht gerecht: 12.000 Euro verlangte der vermeintliche Verkäufer. Ein lachhafter Preis, vor allem im Hinblick auf die Lage. Nach neuesten Zahlen der Statec zahlt ein Käufer für ein Haus in Luxemburg durschnittlich 742.335 Euro für ein Einfamilienhaus. Unser Leser schrieb den vermeintlichen Verkäufer an und erhielt die Auskunft, das Objekt liege in der Nähe des Palastes und verfüge über vier Zimmer, eine Küche und ein Bad. Bereits zu Beginn der Unterhaltung forderte der Verkäufer von unserem Leser eine Besichtigungsgebühr in Höhe von 300 Euro pro Besichtigung. Das geht aus den etwa 60 Screenshots hervor, mit denen er Leser das Verkaufsgespräch dokumentierte.

«Wir haben einen Deal!»

Schließlich überführte der Hobby-Detektiv aus dem Norden Luxemburgs den Verkäufer mit einem Angebot. Er wollte 8000 Euro für das Objekt zahlen. «Guter Mann, Wir haben einen Deal!», freute sich der Betrüger und gab freimütig seine Bankverbindung weiter. Dabei vergaß er dabei völlig, dass es für einen wirksamen Hausverkauf mehr bedarf als einen Chat bei Facebook.

Als unser «potentieller Käufer» einen Vertrag verlangte, schickte der Betrüger ein schlecht aufgelöstes Foto eines Fantasie-Vertrages. Überschrieben ist das Dokument, das der Käufer selbst ausdrucken sollte, mit «Certificado de Contrato» und «Cabinet Quatar Fondation». Letztlich klärte unser Detektiv die Situation auf: Der Betrüger war auf einen Betrüger reingefallen.

(fl/L'essentiel)