Zeig uns deine Überraschung zum Muttertag

Lange haben wir darauf gewartet, am Sonntag, dem 13. Juni, ist es endlich so weit: Wir dürfen wieder richtige Familienfeste organisieren – und das auch noch pünktlich zum Muttertag! Läden, Hotels und Restaurants werben mit zahlreichen Angeboten, Spezialmenüs, Gewinnspielen und dem Verwöhnprogramm der besonderen Art, um dem Ehrentag der Mütter auch wirklich gerecht zu werden.

Doch wie überraschst Du deine Mutter? Kochst Du ihr vielleicht ihr Lieblingsmenü? Lädst Du heimlich die ganze Family ein? Darf sie sich ganz traditionell auf Blumen und Pralinen freuen? Oder probierst Du dieses Jahr vielleicht mal etwas ganz Neues und Verrücktes aus? Wir sind neugierig und freuen uns darauf zu erfahren, wie die L'essentiel-Leser ihre Mamas am Sonntag zum Strahlen bringen.

Schicke uns am Wochenende einen Schnappschuss deiner ganz persönlichen Muttertagsüberraschung per E-Mail an community@lessentiel.lu oder als Nachricht via Facebook oder Instagram.

(L'essentiel)