Welcher Cocktail-​​Typ bist Du?

Wenn auch das Wetter nicht gerade einladend ist, um einen Cocktail auf der Bar-Terrasse zu trinken, warum sich den Sommer nicht einfach nach Hause holen und selbst einen Drink mixen?

Ein kroatisches Kreuzfahrtunternehmen wollte wissen, was seine Kundschaft am liebsten auf der Karte sehen will, und hat dafür monatliche Google-Suchanfragen ausgewertet, um die Lieblingscocktails der Europäer zu ermitteln.

Aperol Spritz in Luxemburg vorne

In neun Ländern, darunter Deutschland, Italien, Island, Norwegen und Österreich, ist der klassische Mojito unverzichtbar an der Spitze. Der Mix aus Rum, Limette, Rohrzucker, Sprudel und Minzblättern (und viel Eis!) muss sich den ersten Platz allerdings teilen, denn auch der Aperol Spritz ist ebenfalls in neun Ländern auf Platz eins – darunter Luxemburg, die Schweiz, Dänemark, Polen, Rumänien und Ungarn. Das Getränk wird aus Aperol, einem leicht bitteren Likör aus Norditalien, Prosecco, Sprudel und Orangenscheiben zusammengemischt.

In anderen Ländern schafft es der traditionelle Martini (in Serbien und Kroatien) auf den ersten Platz, die puertoricanische Piña Colada in Tchechien, Litauen, Slowenien und Zypern und die Bloody Mary in Spanien und Bulgarien. Die Franzosen und Belgier sind verrückt nach dem Mimosa (Champagner mit Zitrussaft), die Iren nach Sex on the Beach (Wodka, Orange, Pfirsichlikör, Cranberry) und die Portugiesen nach dem brasilianischen Caipirinha (Cachaça, weißer Zucker und Limette).

