Zeigt uns Eure verrückten WM-​​Gadgets

Alle vier Jahre zur WM schmücken sich Fans und Fußballverrückte mit verschiedenen Gadgets in den jeweiligen Landesfarben. Das Angebot ist schier unerschöpflich: Von den klassischen Panini-Stickern über Musikinstrumente (man denke an die Vuvuzela bei der WM in Südafrika) bis hin zu Perücken und Trikots in den entsprechenden Nationalfarben ist alles dabei.

Seit sich in Europa der Autokorso etabliert hat, rücken diverse Zubehörteile in den Fokus der Aufmerksamkeit. So gibt es beispielsweise Abdeckungen für die Außenspiegel oder die Motorhaube, Fähnchen für die Fenster und Aufkleber für die die Heckscheibe. Für die belgische Fangemeinde, die Anhänger der «Roten Teufel», gibt es sogar Hörner für das Auto.

Auch für Technik-Geeks ist neuerdings etwas dabei. Computermäuse in den Landesfarben, Fußbälle mit Bluetooth-Verbindung und sogar programmierbare Smart-Watches sind im Angebot.

Habt Ihr auch abgefahrene Fan-Artikel, die Ihr uns und anderen Lesern unbedingt zeigen wollt? Jetzt habt Ihr die Chance dazu. Füllt einfach unser Formular aus und zeigt uns Euer verrücktestes WM-Gadget.

(Joanne Reinard/L'essentiel)