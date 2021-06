«Jackye Justice» beantwortet eure Rechtsfragen

«Darf mein Ex mit unserem Kind in die USA reisen, obwohl ich nicht einverstanden bin?»

«Kann mein Chef mich zur Corona-Impfung zwingen?»

Es gibt juristische Fragen, die brennen einem unter den Fingern, doch zu einem Anwalt rennt man damit nicht. Unter anderem, weil schon ein kleiner Expertenrat eine saftige Rechnung mit sich bringen kann.

Nicht so bei Jackye Justice. Unter diesem Namen beantwortet die Luxemburger Anwältin Maître Elombo auf lessentiel.lu künftig Rechtsfragen, die sich viele andere auch schon gestellt, aber nicht zu fragen getraut haben. Dabei räumt die Fachfrau mit juristischen Mythen auf und bricht scheinbar komplexe Sachverhalte auf einfache Merksätze herunter.

Du hast auch eine «Ist das eigentlich legal»-Frage? Dann wende Dich doch einfach an Jackye Justice!

Maître Jackye Elombo

... erhielt 2003 ihre Zulassung in Luxemburg und praktiziert als «Avocat à la Cour». Die Spezialgebiete der Allgemeinanwältin mit Kanzlei in Schüttringen sind Arbeits- und Unternehmensrecht. Als Jackye Justice beantwortet die Juristin Fragen der L'essentiel-Leser, die viele Menschen betreffen oder interessieren könnten.

Willst Du Klarheit...

... in einer juristischen Angelegenheit? Dann sende Deine Frage an jackye.justice@lessentiel.lu. Mit etwas Glück beantwortet Maître Elombo sie in dieser Rubrik. *

* Leser-Fragen werden nur anonymisiert und redigiert veröffentlicht. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann.