Der frühe Vogel fängt heute erstmal Kaffee

In aller Herrgottsfrüh aufzustehen, kann schon manchmal eine Herausforderung sein. Blöd nur, wenn es nicht nur manchmal richtig miese Laune macht, sondern generell der Morgen einfach nicht Deine Zeit ist. Doch genau diese Menschen werden heute bei unseren deutschen Nachbarn gefeiert – dort ist nämlich der bundesweite Tag des Morgenmuffels.

Brauchst auch Du morgens Deine Zeit, um in die Gänge zu kommen? Den Wecker würdest Du am liebsten gegen die Wand schmeißen, reißt Dich aber immer wieder zusammen, weil Du doch an Deinem Smartphone/Wecker hängst. Ansprechen bitte nicht bevor die zweite Tasse Kaffee mindestens halbleer ist. Und auch Blicke sollten besser überall hin gerichtet werden, nur nicht auf Dich.

Hallo Morgenmuffel! Es ist inzwischen Nachmittag, also dürfen wir jetzt ganz offiziell mit Dir reden. Auf einer Skala von morgendlichem Brummbär bis unausstehlicher Furie vorm Kaffee: Wie viel Morgenmuffel steckt in Dir?

