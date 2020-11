Wie war der «Tatort» am Sonntag?

In vielen Wohnzimmern gehört der «Tatort» fix zum sonntäglichen Abendprogramm. Dabei werden die Fans immer mal wieder von etwas spezielleren Folgen überrascht. So war auch die Folge «Limbus» aus Münster am vergangenen Sonntag gewagt.

In der eher ungewöhnlichen Folge spukte das Ermittler-Duo Boerne und Thiel im titelgebenden Limbus umher. Boerne zwischen Leben und Tod wankend im Limbus gefangen – in Wirklichkeit lag er nach einem Unfall im Koma – und Thiel als Sachbearbeiter des Teufels.

Für die ARD war die Folge laut Programmdirektor Volker Herres ein voller Erfolg:

Der neue «#Tatort» aus Münster hat am Sonntagabend so viele Zuschauer vor den Fernseher gelockt wie kein anderer Fall aus der Krimireihe in diesem Jahr. 12,94 Millionen (34,9 Prozent) guckten ab 20.15 Uhr im Ersten die Folge «Limbus». — V. Herres, Das Erste (@Volker_Herres) November 9, 2020

Das Publikum war wie so oft geteilter Meinung. «Den Tatort fand ich sehr unterhaltsam», hieß es auf Twitter. Oder: «Börne in der Hölle! Was für ein Tatort das war! Groß!». Andere konnten sich weniger für die Sendung begeistern. «Sorry, der Tatort gestern war nicht meiner...Zu skurril...Ist mir alles zu übertrieben», twitterte einer. «Also momentan ist mir der #Tatort zu abstrakt», stimmte ein anderer zu.

Was sagt ihr zu der Folge? Genial oder ein Griff ins Klo?

(mei/L'essentiel)