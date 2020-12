Geschenkideen für Spät-​​Shopper und kleine Budgets

Es sind nur noch zwei Tage bis Heiligabend, wir haben die Gewissheit, dass der nächste Lockdown bald schon beginnt, und das eine oder andere Weihnachtsgeschenk muss auch noch besorgt werden – ganz schön stressig! Wer sich in der vorweihnachtlichen Zeit trotz allem nicht dem Stress hingeben möchte, kann ganz einfach beim Geschenke basteln oder aussuchen, abschalten. Hier ein paar Geschenk-Ideen, die nicht nur beim Schenken, sondern auch beim Vorbereiten schon Freude bereiten.

1. Die ganz persönliche Bucket-List

Obwohl 2020 eine wahrhaftige Achterbahnfahrt war und so manches an Überraschungen – wenn auch nicht unbedingt positive – mit sich brachte, habt ihr das Gefühl, nichts erlebt zu haben? Ihr hattet so viele Pläne, konntet aber keinen davon wirklich umsetzen? Ob ihr nun als Paar, als Freunde, Geschwister oder Cousins Urlaube abgesagt und Konzerte verpasst habt, oder euch als Neujahrsvorsatz vorgenommen habt 2021 abenteuerlustiger zu werden: Schreibt es auf, bewahrt es auf und hakt eure Träume nach und nach ab.

Es gibt tolle Vorlagen, um kleine Bucket-List-Kärtchen zu basteln. Einfach alle Pläne, Träume und Wünsche für die Zukunft, die ihr mit der beschenkten Person teilt, einzeln in Schönschrift auf die kleinen Zettelchen schreiben, in ein Glas oder eine kleine Schatztruhe legen, mit Konfetti (einfach mit dem Locher amüsieren – baut Stress ab und ist günstiger als das gekaufte) ausfüllen und schon kann das große Wühlen losgehen. Der oder die Beschenkte kann sich die Zettelchen aus dem Behälter schnappen und alles, was schon erledigt wurde beispielsweise an einer Pinnwand anbringen. Das Geschenk bringt einem nicht nur Träume und Wünsche wieder vor Augen, sondern zeigt der Person auch, dass die Pläne nicht in Vergessenheit geraten sind. Und ein bisschen Papier, einen Behälter und Stifte dürfte wohl jeder schnell zuhause finden, um mit dem Basteln loszulegen.

2. Selbstgemachte Plätzchen

Das Backen von Weihnachtskeksen hat bei euch im Haus sowieso Tradition? Dann schmeißt doch einfach noch eine extra Ladung süßer Leckereien in den Ofen, dekoriert sie schön und verschenkt sie an die Naschkatzen unter euch. Süßigkeiten gehen immer, selbstgemacht schmecken sie sowieso am besten, und wenn sie dann noch in einer schönen Blechdose unter dem Christbaum liegen, leuchten die Augen der Beschenkten gleich noch mehr. Geht nur besser auf Nummer sicher, dass entweder keine Allergiker unter den Glücklichen sind, oder dass ihr Allergene wie Nüsse bestmöglich einfach aus dem Rezept streicht. Viel Spaß beim Schenken!

3. Das Lieblingsbuch / Lieblingsalbum

Die Person, der ihr an Weihnachten eine Freude bereiten möchtet, ist eine echte Leseratte? Dann tauscht doch ganz einfach eure persönlichen Highlights des Jahres oder heimliche Lieblinge untereinander aus. Meistens liest man die Bücher doch eh nur einmal, warum also nicht mit einem ganz persönlichen Geschenk jemand anderes ein paar Stunden Freude und Erholung schenken. Anschließend könnt ihr euch bei Kaffee und Kuchen, oder passend zur Zeit, bei einem Glühwein, über eure Lieblingspassagen austauschen.

Gleiches geht bei Musiknerds. Ihr habt ein absolutes Lieblingsalbum, sei es aus diesem Jahr oder aus den guten alten Zeiten – lasst eure Liebsten dran teilhaben. Klar, will man nicht unbedingt sein heiligstes Vinyl einfach verschenken, doch wir haben doch fast alle «13 Reasons Why» gesehen. Mixtapes sind wieder voll in! Eine Kassette mit einem ganz persönlichen Mix aus den liebsten Tracks kommt mit Sicherheit gut an! (Kramt nur vielleicht vorher noch schnell den Kassettenrekorder wieder vom Dachboden hervor, falls die beschenkte Person zu jung ist, um so ein oldschool Teil zu besitzen ;) ).

4. Schenken für den guten Zweck

Wer das nötige Kleingeld hat, kann natürlich auch etwas mehr als nur seine Zeit in die Geschenke investieren. Ihr wolltet immer schon was Gutes tun, wusstet aber nie wirklich an welche Organisation ihr spenden sollt, weil es einfach zu viele gibt? Einfach kurz durchzählen, wie viele Personen ihr in diesem Jahr beschenken wollt, genau so viele gemeinnützige Organisationen auswählen, das verfügbare Budget auf diese aufteilen und dann die durchnummerierten Zettelchen an eure Liebsten verschenken. So habt ihr nicht nur für euch, sondern auch für sie etwas Gutes getan, denn ihr habt quasi in ihrem Namen gespendet.

