Zeige uns deine stylishsten Laufschuhe

Schnappt euch eure Laufschuhe und dann ab auf die Piste! Am ersten Juni-Mittwoch feiern Sportbegeisterte den Welttag des Laufens. Und wie es der Zufall will, spielt 2021 sogar das Wetter mit – eine schöne Jogging-Route zu finden, dürfte bei Sonnenschein doch umso leichter fallen.

Wahre Läufer legen allerdings nicht nur Wert auf die perfekte Strecke, sondern versuchen stets, ihre Ausrüstung zu optimieren. Wer wieder mal die Schuhe auswechseln muss, setzt oft auf die neusten Trends. Und dieser lautet bei Laufschuhen meist: Je bunter, desto besser!

Helft uns, etwas Farbe in die kommenden Regentage zu bringen und zeigt uns euren stylishsten Treter! Schickt uns die Fotos einfach per E-Mail an community@lessentiel.lu oder als Nachricht via Facebook oder Instagram. Wir wünschen frohes Laufen!

(L'essentiel)