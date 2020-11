Zeige uns Deine lustigsten Koch-​​Fails

Kochen, vor allem gut kochen, ist nicht leicht und braucht Übung. Doch wenigstens ein 3-Minuten-Ei oder Maiskolben vom Grill kriegt jeder hin – sollte man meinen. Diese 15 Koch-Fails beweisen eindrücklich das Gegenteil.

Pasta alla Scarpa

Käse auf Spaghetti schmeckt fein. Ob das auch für Käsefüße mit Spaghetti gilt? (Reddit.com)

Härter geht immer

Geplant war hier ein 3-Minuten-Ei. Wie sich diese Kreation nennt, ist nicht bekannt. (Reddit.com)

Nicht umsonst ist Konditor ein Beruf

Das passiert wohl, wenn man sich zu hohe Ziele steckt. (Reddit.com)

Wenn Schokolade-Marienkäfer zu Monstern werden

Dabei hat das Bild im Backbuch so süß ausgesehen! (Reddit.com)

Cevapcici etwas zu sehr well done

Mit diesem Koch sollte man vielleicht nochmal über die verschiedenen Garstufen sprechen. (Reddit.com)

Nach knusprig kommt schwarz

So my wife grilled corn tonight.



For 2 1/2 hours. pic.twitter.com/lJFFVXThiQ — Bent Wookie (@therallyking) July 30, 2019

Aubergine mit Messerbeilage

Die Aubergine und auch das Messer schmorten etwas zu lange im Ofen. (Reddit.com)

«Mein Freund wollte Croissants backen» …

… «doch er vergaß, den Blätterteig vorher aufzurollen», schreibt diese Userin auf Reddit.com.

Manche schaffen das Unmögliche

Wie man es fertig bringt, eine Pfanne auf dem Herd zum Schmelzen zu bringen, ist absolut unerklärlich. (Reddit.com)

Stechende Blicke aus dem Ofen

Schon ein bisschen scary, wenn das Hähnchen wie Sid aus «Ice Age» aus dem Ofen guckt. (Reddit.com)

Ein Blick zum Dahinschmelzen

Bei diesem Hunde- beziehungsweise Igel-Blick wird jeder Schoki-Lieberhaber schwach. (Reddit.com)

Würstchen im Teig (FSK ab 18)

Dieser Backversuch ist nicht ganz jugendfrei. (Reddit.com)

Apfel wird zur Waffe

Das mit den Apfelschnitzen hat nicht ganz geklappt. Dafür wurde aus einem harmlosen Apfel ein gefährliches Wurfgeschoss. (Reddit.com)

Diesen Crunch braucht kein Mensch

Wenn's zwischen den Zähnen knirscht, ist das nicht immer ein Zeichen für knusprige, beziehungsweise essbare Ingredienzen. (Reddit.com)

Küchenfrustration in einem Bild

So viel Niedergeschlagenheit in einem einzigen Bild – wir umarmen Dich virtuell, lieber Koch! (Reddit.com)

Und jetzt seid ihr gefragt! Sind wir doch mal ehrlich: Jedem von uns ist doch schon einmal ein Gericht so richtig misslungen. Zeige uns Deine lustigsten Koch-Fails und lasst uns in schwierigen Zeiten gemeinsam lachen. Schickt die Fotos ganz einfach per E-Mail an community@lessentiel.lu. Frohes Kochen!

(L'essentiel/Lucien Esseiva)