Der 24. November vor 161 Jahren veränderte die Welt

Wer beim Party-Smalltalk mit nerdigem Wissen auftrumpfen will, oder einfach gerne als König des Allgemeinwissens gilt, dem sei das heutige Datum ans Herz gelegt. «Am 24. November 1859 erschien übrigens Charles Darwins ‹The Origin of Species›» ist doch ein wunderbarer Gesprächseinstieg, oder etwa nicht?

Wer es noch besser wissen will, der fügt an: «Ach stimmt, aber lautet der vollständige Titel nicht ‹On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life› ?» Zugegeben – ein etwas sperriges Gespräch. Wenn auch nicht für eine lockere Plauderrunde geeignet, hat Darwin mit seinem Werk vor genau 161 Jahren Bahnbrechendes geleistet und die Grundlage für unsere heutzutage gelehrte Evolutionsbiologie geschaffen!

(L'essentiel)