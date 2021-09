Hattest Du früher einen Brieffreund?

In Zeiten von Direktnachrichten, Facetime und Co. kann man sich kaum noch vorstellen, dass man sich früher schönes Briefpapier gekauft hat und die Sonntagsschrift an den Tag gelegt hat, um sich mit Freunden auszutauschen. Gehörst Du noch zur Generation, die Brieffreundschaften gepflegt hat? Oder hast Du vielleicht sogar bis heute Briefkontakt zu diesen Personen?

Zum Welttag des Briefeschreibens wollen wir diesen ganz besonderen Freundschaften gedenken und Deine schönsten Geschichten hören. Bei welcher Erinnerung an Deinen Brief-Buddy musst Du heute noch schmunzeln? Schreib uns per E-Mail an community@lessentiel.lu, was Deine Brieffreundschaft zu etwas Unvergesslichem gemacht hat.

(L'essentiel/dpa)